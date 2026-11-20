Artisan Acquisition A lud am 18.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Artisan Acquisition A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 172,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 64,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 23,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at