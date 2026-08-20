Artisan Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Artisan Acquisition A hat am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 46,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at