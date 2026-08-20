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20.08.2026 06:31:29
Artisan Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Artisan Acquisition A hat am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 46,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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