Artisan Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Artisan Acquisition A präsentierte in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Artisan Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -1,290 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 36,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,5 Millionen USD umgesetzt.

Artisan Acquisition A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 4,150 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,710 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 92,39 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 201,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 30,62 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at