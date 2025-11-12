Artisan Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Artisan Acquisition A veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,53 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,840 USD je Aktie erzielt worden.

Artisan Acquisition A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 202,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at