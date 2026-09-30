Artisan Consumer Goods stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Artisan Consumer Goods hat sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,010 USD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at