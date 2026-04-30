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30.04.2026 06:31:29
Artisan Partners Asset Management A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Artisan Partners Asset Management A hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 295,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 288,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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