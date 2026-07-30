Artisan Partners Asset Management A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Artisan Partners Asset Management A hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,940 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 350,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 324,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at