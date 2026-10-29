Artisan Partners Asset Management A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Artisan Partners Asset Management A hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Artisan Partners Asset Management A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,930 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,99 Prozent auf 309,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 322,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at