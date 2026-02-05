|
Artisan Partners Asset Management A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Artisan Partners Asset Management A präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,970 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Artisan Partners Asset Management A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 350,7 Millionen USD im Vergleich zu 300,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Artisan Partners Asset Management A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,66 USD je Aktie gewesen.
Artisan Partners Asset Management A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
