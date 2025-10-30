Artisan Partners Asset Management A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Artisan Partners Asset Management A hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,93 USD gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 322,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 315,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at