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30.03.2026 06:31:29
Artius Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Artius Acquisition A lud am 27.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 38,54 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,820 USD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 67,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,0 Millionen USD.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -50,550 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Artius Acquisition A ein EPS von -17,540 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 18,92 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 39,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 31,28 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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