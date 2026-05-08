Artius II Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Artius II Acquisition A lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at