Artius II Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Artius II Acquisition A hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Artius II Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at