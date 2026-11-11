Artiva Biotherapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Artiva Biotherapeutics äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at