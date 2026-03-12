Artiva Biotherapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Artiva Biotherapeutics hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Artiva Biotherapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,660 USD je Aktie gewesen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 3,430 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Artiva Biotherapeutics -5,810 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at