15.06.2026 06:31:29

Artiza Networks hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Artiza Networks hat am 12.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 16,78 JPY. Im letzten Jahr hatte Artiza Networks einen Gewinn von 15,79 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Artiza Networks im vergangenen Quartal 739,4 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Artiza Networks 964,1 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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