Artiza Networks präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Artiza Networks hat am 12.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 17,18 JPY. Im Vorjahresquartal waren -22,380 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,19 Prozent auf 315,8 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 306,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at