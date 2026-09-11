Artiza Networks präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Artiza Networks stellte am 10.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 JPY. Im Vorjahresviertel waren -6,380 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,77 Prozent auf 637,0 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 564,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 33,81 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Artiza Networks ein Gewinn pro Aktie von 14,83 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 6,78 Prozent auf 2,50 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte Artiza Networks 2,68 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at