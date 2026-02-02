|
02.02.2026 06:31:29
ARTNATURE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
ARTNATURE stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,77 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,17 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 11,02 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
