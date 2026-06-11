ARTNER hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ARTNER lud am 10.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,06 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ARTNER ein EPS von 33,96 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ARTNER in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,50 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,85 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at