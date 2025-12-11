ARTNER stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ARTNER hat sich am 08.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,77 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,31 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 3,02 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,81 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at