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11.09.2026 06:31:28
ARTNER zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ARTNER hat am 10.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18,40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,27 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat ARTNER im vergangenen Quartal 3,57 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ARTNER 3,03 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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