artnet AG: Artnet-Daten und -Analysen vergleichen Kunst mit weiteren der wichtigsten Anlageklassen

Die artnet AG, der führende Online-Kunstmarktplatz, Anbieter von Kunst Marktdaten und -Analysen, sowie globaler Nachrichtendienst, untersucht die Auswirkung und den Zusammenhang zwischen Inflation, steigenden Ölpreisen und Investitionen in Kunst als Absicherung, darzustellen. Während die Weltwirtschaft unvorhersehbare politische und soziale Umbrüche erlebt, zeigen die Daten, dass größere Investitionen in Kunst eine Absicherung gegen Inflationsdruck und Marktvolatilität darstellen.

In den letzten Jahren und insbesondere nach der Pandemie hat sich Kunst rasch zu einer rentablen, alternativen Anlage entwickelt. Allein im letzten Jahr wurden Kunstwerke im Wert von über 14 Milliarden Dollar versteigert, ein immenser Anstieg im Vergleich zu den 10 Milliarden Dollar die im Jahr 2020 umgesetzt wurden. Dementsprechend sehen in zunehmendem Maße Family Offices, Sammler und Banken, Kunst als eine sinnvolle, sichere und rentable Anlagemöglichkeit.

Das Artnet Data Science Team hat aufgezeigt, dass vor allem Nachkriegs-und zeitgenössische Kunst starke Renditen aufweisen, wobei die Daten auf ein Wachstum im Einklang mit dem S&P500 hindeuten. Moderne und impressionistische Kunst, sowie Gemälde alter Meister befinden sich auf einem stabilen Preisniveau.

Artnet setzt vermehrt Ressourcen ein, um seine KI-gestützten Analyse- und Business Intelligence-Produkte weiterzuentwickeln. Die Entwicklung prädiktiver Technologien wird für die datengestützte Entscheidungsfindung von immenser Bedeutung sein, insbesondere in Bezug auf kunst gesicherte Kredite, Fraktionalisierung und weitere finanzielle Entscheidungen.

Die 10 umsatzstärksten Künstler des vergangenen Jahres waren laut der Artnet-Datenbank Pablo Picasso (657 Millionen Dollar), Jean-Michel Basquiat (414 Millionen Dollar), Andy Warhol (341 Millionen Dollar), Claude Monet (305 Millionen Dollar), Vincent van Gogh (235 Millionen Dollar), Gerhard Richter (225 Millionen Dollar), Banksy (201 Millionen Dollar), Cy Twombly (181 Millionen Dollar), Zhang Daqian (160 Millionen Dollar) und Yayoi Kusama (146 Millionen Dollar). Der NFT-Durchbruch Künstler Beeple gehört zu den 20 umsatzstärksten Künstlern des Jahres 2021.

Artnet beendete das Jahr 2021 mit seinem bisher besten Ergebnis. Als Pionier auf dem Gebiet der Digitalisierung der Kunstindustrie hat die Artnet entscheidend zum anhaltenden Wachstum des Kunstmarkts beigetragen.

Über Artnet

Artnet ist mit über 60 Millionen Nutzern pro Jahr die weltweit größte Plattform für Kunst. Artnet wurde 1989 gegründet und hat die Art und Weise, wie Menschen heute Kunst entdecken, recherchieren und sammeln, revolutioniert. Die Marktdaten von Artnet sind eine entscheidende Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 15 Millionen Auktionsergebnisse und KI- und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz sowie Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von Artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit unserem weltweiten Nutzern und Kunden und bietet eine kuratierte Auswahl von über 250.000 Kunstwerken zum Verkauf an. Die Online-Kunstauktions-Plattform Artnet Auctions bietet Käufern und Verkäufern unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über die Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen. Artnet News ist die meistgelesene Nachrichtenpublikation der Kunstbranche. Die Synergien zwischen den Produkten der Artnet bildet ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert.

Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzvorschriften. Der Großteil der Geschäfte wird über die 1989 gegründete Artnet Worldwide Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in New York, abgewickelt. Artnet Worldwide Corp. besitzt eine in London ansässige Tochtergesellschaft, Artnet UK Ltd.

