artnet AG: Artnet startet mit neuen Executive Team optimistisch ins Jahr 2022

Die artnet AG ist die führende Plattform für Kunst Markt und -Medien Daten und der globale Marktplatz für den Online-Verkauf von Kunst. Wir starten mit einem erweiterten Management-Team ins neue Jahr. Neben CEO Jacob Pabst werden Alanna Lynch als Chief Operating Officer, Quentin Rider als Chief Technology Officer und Albert Neuendorf als Chief Strategy Officer das Unternehmen leiten. Herr Neuendorf ist seit einiger Zei für die Strategie der Artnet AG zuständig und tritt jetzt als Chief Strategy Officer dem Executive Team bei. Gemeinsam werden sie das Wachstum und die Entwicklung von Artnet vorantreiben. Das Ziel ist, einzigartige Synergien zwischen den Kernsegmenten von Artnet - Daten, Medien und Marktplatz - zu schaffen und so ein vollständig integriertes Online-Ökosystem für den modernen Kunstmarkt anzubieten.

Im Jahr 2022 wird Artnet vornehmlich in seine Technologie, Daten und Marktplatzerfahrung investieren. Die Neugestaltung der Preisdatenbank wird eine komplett neue Nutzererfahrung ermöglichen und die Grundlage für einen Wandel in der Branche in Bezug auf den Zugang von Daten bilden. Kooperationen mit Artfacts und der renommierten Berliner Humboldt-Universität werden zusammen mit künstlicher Intelligenz prädiktive Technologie für Sammler, Berater, Auktionshäuser und Banken oder Family Offices bieten. Der Zeitplan für die Entwicklung sieht ein Endprodukt bis Ende des Jahres vor.

Für 2022 ist außerdem der Ausbau von Artnet News und Artnet News Pro geplant, nachdem Werbeeinnahmen bis Q3 2021 um 29 % gestiegen sind. Durch die Nutzung der Daten und Analysen von Artnet in Zusammenarbeit mit dem Data Science Team wird die Nachrichtenplattform umgebaut und optimiert, was zu einer enormen Verbesserung der Nutzererfahrung und der Suchmaschinenoptimierung führt. Mit über 100 Millionen Seitenaufrufen im Jahr 2021 ist Artnet News zum branchenweit dominierenden Nachrichten-Vertical geworden, mit einer größeren Reichweite als die nächsten vier Content-Anbieter zusammen.

Artnet beendete das Jahr 2021 mit seinem bisher stärksten Ergebnis. Als Pionier der Digitalisierung der Kunstindustrie ist Artnets globale, hervorragend kuratierte und datengesteuerte Plattform entscheidend für das weitere Wachstum des Kunstmarktes. Artnet hat im vergangenen Jahr wichtige Projekte erfolgreich umgesetzt, die Innovation im Kunstmarkt vorangetrieben und seine Position als führender globaler Marktplatz und unabhängiger Daten- und Informationsanbieter gestärkt. Als Online-Plattform hat Artnet sein Engagement für Umwelt, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit fortgesetzt und ist kürzlich dem neuen ESG Visibility Hub der Deutschen Börse beigetreten, neben Unternehmen wie Siemens Energy und der Lufthansa AG.

Artnet ist mit über 60 Millionen Nutzern pro Jahr die weltweit größte Plattform für Kunst. Seit der Gründung 1989 hat Artnet die Art und Weise, wie Menschen heute Kunst entdecken, recherchieren und sammeln, revolutioniert. Die Marktdaten von Artnet sind eine entscheidende Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 15 Millionen Auktionsergebnisse einschließlich KI- und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz sowie Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von Artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit weltweiten Nutzern und Kunden und bietet eine kuratierte Auswahl von über 250.000 Kunstwerken zum Verkauf an. Die Online-Kunstauktions-Plattform Artnet Auctions bietet Käufern und Verkäufern unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Experten Kommentaren über die Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen. Artnet News ist die meistgelesene Nachrichten Publikation der Kunstbranche. Die Synergien zwischen den Produkten der Artnet bildet ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert.

Weitere Nachrichten zum laufenden Geschäftsjahr finden Sie hier: http://www.artnet.de/investor-relations/corporate-news

Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzvorschriften. Der Großteil der Geschäfte wird über die 1989 gegründete Artnet Worldwide Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in New York, abgewickelt. Artnet Worldwide Corp. besitzt eine in London ansässige Tochtergesellschaft, Artnet UK Ltd.

