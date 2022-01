artnet AG: Artnet tritt dem neuen Deutschen Börse ESG Visibility Hub bei

Die artnet AG, der führende Online-Kunstmarktplatz, Anbieter von Kunst Marktdaten und -analysen sowie globaler Nachrichtendienst ist dem Deutsche Börse ESG Visibility Hub beigetreten.

Investorinnen und Investoren erwarten von Unternehmen zunehmend Transparenz in Hinblick auf Nachhaltigkeit. Ein hohes Maß an Transparenz und nachvollziehbare Berichterstattung ermöglicht es, ESG-bezogene Daten (ESG steht für Environment, Society, Governance) in Anlageentscheidungen einzubeziehen - mit dem Ziel geringerer Risiken im Bezug auf Investitionen einzugehen.

Artnet ist seit über 30 Jahren ein Pionier in der Kunstindustrie. Durch die Berichterstattung über ESG-Themen und Initiativen setzt Artnet dieses Prinzip des positiven Wandels und nachhaltiger Unternehmensführung federführend fort. Artnet hat und wird weiterhin ein Umfeld schaffen, in dem Mitarbeiter, Kunden und Stakeholder auf nachhaltige Art und Weise ihre Interessen verfolgen können.

Unabhängig davon, ob unsere Kunden Kunst recherchieren, schätzen lassen, kaufen oder verkaufen - sie verlassen sich darauf, dass das Unternehmen sowohl den kulturellen als auch den kommerziellen Wert der Kunstwerke berücksichtigt und für transparente, effiziente und nachhaltige Transaktionen sorgt.

"Kunst und Kultur definieren uns als Individuen und Nationen und stehen daher im Mittelpunkt der CSR-Strategie von Artnet. Sie bestimmen Artnets Aktivitäten in Bezug auf Umwelt, die Gemeinschaft und Stakeholder," sagt Artnet CEO Jacob Pabst.

2020 hat Artnet eine CSR-Strategie verabschiedet, wichtige Verantwortungsbereiche definiert und sich konkrete Ziele gesetzt, die bis 2025 umgesetzt werden sollen. Die CSR-Strategie basiert auf der Vision für ein nachhaltigeres Kunstgeschäft, unternehmerische Verantwortung und soziales Engagement.

Über Artnet

Artnet ist mit über 60 Millionen Nutzern pro Jahr die weltweit größte Plattform für Kunst. Seit der Gründung 1989 hat Artnet die Art und Weise, wie Menschen heute Kunst entdecken, recherchieren und sammeln, revolutioniert. Die Marktdaten von Artnet sind eine entscheidende Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 15 Millionen Auktionsergebnisse einschließlich KI- und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz sowie Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von Artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit weltweiten Nutzern und Kunden und bietet eine kuratierte Auswahl von über 250.000 Kunstwerken zum Verkauf an. Die Online-Kunstauktions-Plattform Artnet Auctions bietet Käufern und Verkäufern unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über die Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen. Artnet News ist die meistgelesene Nachrichtenpublikation der Kunstbranche. Die Synergien zwischen den Produkten der Artnet bildet ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert.

