Artprice by Artmarket: Das großartige Projekt der Gagosian Gallery mit Fokus auf den spätenSimon Hantaï (1922-2008)

PARIS, 16. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Gestern – am 13. Oktober 2019 – eröffnete die Gagosian Gallery in einer Vorstadt von Paris einen neuen Ausstellungsraum für die Präsentation der Werke von Simon Hantaï, dessen Arbeiten die internationale Galerie nun weltweit vertritt. Die Ausstellung mit dem Titel LES NOIRS DU BLANC, LES BLANCS DU NOIR konzentriert sich auf Kunstwerke (Leinwand) und Drucke, die zwischen 1969 und 1997 entstandenen sind, auf jene Jahre, in denen Simon Hantaï seine Falt- (Pliage) techniken entwickelt hatte.

Thierry Ehrmann, Gründer/Geschäftsführer von Artprice: "Ironischerweise kehrt ein Künstler, der den Kunstmarkt fast sein ganzes Leben lang gemieden hat, elf Jahre nach seinem Tod in eine der mächtigsten Galerien der Welt zurück. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Kampf um das Privileg seinen Nachlass zu verwalten, nicht ganz einfach gewesen ist...; diesmal hat Gagosian den Sieg davongetragen. Die Galerie trägt nun die Verantwortung dafür, die Arbeiten von Hantaï' weltweit bekannt zu machen, was schwieriger ist, als es scheinen mag. Denn hinter den warmen, attraktiven Farben verbirgt sich eine einzigartige, zutiefst spirituelle Arbeit."

Seit seinem Tod im Jahr 2008 haben mehrere Galerien Arbeiten von Simon Hantaï in London und New York ausgestellt, und seine Preise sind bereits erheblich gestiegen. Doch laut Gagosian Gallery weist der Markt von Hantaï immer noch ein enormes Potential auf.

Die erste Auktion einer bedeutenden Arbeit von Simon Hantaï außerhalb von Frankreich erfolgte im Jahr 2017 als Sotheby's New York sein Werk Mariale m.d.4 (1962) für 3 252 500 Dollar versteigerte. Das war sein drittbestes Auktionsergebnis, und es bestätigte das wachsende Interesse des Kunstmarkts, denn der Preis entsprach im Vgl. zu dem im Juni 2008 bei Aguttes in Paris erzielten Preis (540 000 Dollar) einer sechsfachen Wertsteigerung.

Das Ergebnis in New York war aber auch deshalb außergewöhnlich, weil fast 90% des Auktionsumsatzes von Simon Hantaï in Frankreich gemacht wird; seine Werke wechseln nämlich öfter den Besitzer in Paris als in New York, London oder Hong Kong. Das erklärt nun aber das Potential, das die bedeutenden internationalen Galerien – besonders die Gagosian Gallery – in der Verwaltung des Nachlasses von Hantaï sehen.

Die Arbeit von Simon Hantaï erfuhr außerhalb Frankreichs kaum Beachtung, was teilweise auf die Haltung des Künstlers selbst zurückzuführen ist, der – nach einer Ausstellung bei der Biennale von Venedig im Jahr 1982 – beschlossen hatte, sich vom Kunstmarkt „zurückzuziehen". Danach stellte er seine Arbeiten bis 1998 nicht mehr aus, als sein Freund und Besitzer der Galerie Jean Fournier ihn mit viel Geduld und Überzeugungskraft wieder für Ausstellungen gewinnen konnte.

Émilie Ovaere-Corthay, Direktor der Galerie Jean Fournier: „Unsere Galerie unterstützte die Arbeit von Hantaï sein ganzes Leben lang und tut das selbstverständlich auch heute noch. Wir respektierten seine persönlichen Wünsche – selbst sein Bedürfnis, sich zwischen 1982 und 1998 aus der Künstlerszene zurückzuziehen – genau zu dem Zeitpunkt als Jean Fournier einen großen Ausstellungsraum in Quincampoix Street eröffnete, um seine Arbeiten in einem umfangreicheren Rahmen auszustellen.

Nach seinem Tod im Jahr 2008 bekundeten mehrere angelsächsische Galerien Interesse an Simon Hantaï: Paul Kasmin stellte im Jahr 2010 Arbeiten von ihm in New York aus. Dann Timothy Taylor im Jahr 2014 und die Mnuchin Gallery im Jahr 2015, jedes Mal in Zusammenarbeit mit der Galerie Jean Fournier.

Die große Frage ist die Verfügbarkeit von Arbeiten für den Verkauf. Die Gagosian Gallery wird ohne Zweifel – sowohl Zugang zu bedeutenden Werken als auch freie Hand haben – diese mit Hilfe ihres Netzwerkes, bestehend aus 13 Galerien, in bedeutenden Sammlungen weltweit zu platzieren."

Die besten Leinwand Arbeiten von Simon Hantaï im Rahmen von Auktionen sind jene, die er in der Zeit kreierte, als er seine Falttechnik zu verwenden begonnen hatte, insbesondere die Serien Mariale, Mur – Manteaux de la Vierge (1960-1962). Der Wert der Großformate (2m²) aus dieser Zeit liegt gegenwärtig zwischen 2 und 5 Millionen Dollar. Kunstwerke (Leinwand) der drei Serien Meun (1967-1968), Etude (1969-1971) und Blanc (1973-1975) erzielen gewöhnlich Auktionspreise von nahezu einer Million Dollar, aber auch kleinere Arbeiten (unter 50cm²) erreichen im Durchschnitt Preise unter 100 000 Dollar.

Émilie Ovaere-Corthay: „Gewöhnlich erinnern wir uns an die farbigen Großformate voller Muster, die eine unmittelbare, körperliche Beziehung zum Betrachter herstellen. Ihre Wirkung ist fast ebenso effizient wie die der großen amerikanischen, abstrakten Expressionisten.

Doch darf nicht vergessen werden, dass Simon Hantaï zum Zeitpunkt seiner Ankunft in Paris am Ende des Jahres 1940 vom Surrealismus beeinflusst war. Er hat nämlich literarische Wurzeln, die durch eine sich im Laufe der Zeit entwickelnde, tief gehende Spiritualität geprägt sind.

Das „Anliegen" der bedeutenden internationalen Galerien, die Verwaltung des Nachlasses von Künstlern zu übernehmen, bietet die Möglichkeit der Wiederentdeckung von unbekannteren Künstlern, die in ihrer Schaffenszeit mitunter missverstanden worden sind. Doch die „Kenntnis" eines Kunstwerks im intellektuellen und emotionalen Sinne, steht nicht notwendigerweise mit dessen Verbreitung auf dem Markt in Zusammenhang. Das sind zwei verschiedene Dinge.

Die Galerie verwahrt die Briefe, die Jean Fournier und Simon Hantaï seit ihrem ersten Treffen wechselten – vom Anfang der 1950er Jahr bis heute – und zeichnete jede Reproduktion seiner Arbeiten auf das Genaueste auf. Heute stellen diese Archive, zu denen Wissenschaftler Zugang haben, eine solide, wesentliche Grundlage für die Zertifizierung seiner Werke und für die Erstellung seines „Catalogue raisonné" dar; gerade deshalb trägt die Galerie Jean Fournier zum besseren Verständnis seiner Arbeit, sowohl im Sinne des Kulturerbes als auch der prospektiven Dimension bei."

Ab den späten 1990er Jahren schenkte Simon Hantaï selbst zahlreiche Werke der wichtigsten Zeiträume seines künstlerischen Schaffens dem Centre Pompidou und dem Musée d'Art Moderne der Stadt Paris. Zahlreiche französische Museen, einschließlich des Musée Fabre in Montpellier und des CAPC in Bordeaux, haben einige seiner Werke in ihre Sammlungen aufgenommen.

Das MoMA und die National Gallery of Art in Washington haben jeweils ein Werk von Simon Hantaï, obwohl solche in angelsächsischen Sammlungen nicht leicht zu finden sind. Die Hauptrolle der Gagosian Gallery wird es sein, diesen französisch-ungarischen Künstler außerhalb von Europa zu präsentieren, wo seine Arbeiten regelmäßig ausgestellt und sowohl von Kunsthistorikern als auch von Philosophen sehr geschätzt werden.

Im BuchL'étoilement (Conversation avec Hantaï), das 1998 herausgegeben wurde, fühlte sich Georges Didi-Huberman zur folgenden Aussage über seine geheimnisumwobene Malerei bewegt: „Hantai ist der Schönheit gegenüber sehr kritisch eingestellt, das spüre ich... das ist sein Wesen."

Die Ausstellung LES NOIRS DU BLANC, LES BLANCS DU NOIR in Le Bourget, Gagosian Gallery

Vom 13. Oktober 2019 bis 14. März 2020

https://gagosian.com/exhibitions/2019/simon-hantai-les-noirs-du-blanc-les-blancs-du-noir/

Die Archive von Simon Hantaï: simonhantai.org

Galerie Jean Fournier: www.galerie-jeanfournier.com

Copyright 1987-2019 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Über Artmarket

Artprice ist Eurolist by Euronext Paris, SRD long only und Euroclear notiert: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Unter dem nachstehenden Link finden Sie eine Videopräsentation über Artmarket und seine Abteilung Artprice: https://en.artprice.com/video

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden im Jahr 1997 von ihrem Geschäftsführer, Thierry Ehrmann gegründet. Artmarket und seine Abteilung Artprice werden von Groupe Serveur (Gründung im Jahr 1987) kontrolliert.

Siehe beglaubigte Biografie in Who's Who ©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt; das Unternehmen verfügt neben anderen Strukturen über die Abteilung Artprice, eine weltweit führende Struktur in Erfassung, Management und Nutzung historischer und zeitgenössischer Informationen über den Kunstmarkt in Datenbanken, die über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnisse über mehr als 700 000 Künstler enthalten.

Artprice Images® verschafft Zugang zur größten Bilder-Datenbank der Welt. Sie enthält nicht weniger als 180 Millionen digitale Bilder und Photographien oder radierte Reproduktionen von Kunstwerken vom Jahr 1700 bis Heute, die von unseren Historikern kommentiert wurden.

Artmarket sammelt durch seine Abteilung Artprice fortwährend Daten von 6300 Auktionshäusern und erzeugt Schlüsselinformationen über den Kunstmarkt für die wichtigsten Presse- und Medienagenturen (7 200 Veröffentlichungen). Seine 4,5 Millionen „Mitglieder mit Zugangsdaten" haben Zugriff zu Werbung, die von anderen Mitgliedern in das Internet gestellt wird und Zugang zu einem Netzwerk (Global Standardized Marketplace®), das heute ein weltweit führender, standardisierter Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken (fester Preis oder Bieterpreis) ist; die Auktionen unterliegen Absatz 2 und 3 des Artikels L 321.3 des französischen Handelsgesetzbuches.

Artmarket (und seine Abteilung Artprice) wurden im November 2018 zum zweiten Mal für weitere 3 Jahre mit dem Qualitätszeichen „Innovative Company" ausgezeichnet, das von der französischen Banque Publique d'Investissement (BPI) verliehen wird; die BPI unterstützt das Unternehmen und sein Projekt, seine Position als globaler Akteur auf dem Kunstmarkt zu stärken.

Der Jahresbericht 2018 über den globalen Kunstmarkt von Artprice by Artmarket, veröffentlicht im März 2019: https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018

Index der Pressemitteilungen, die von der Abteilung Artprice von Artmarket in das Internet gestellt wurden:

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Verfolgen Sie mit Artmarket und seiner Abteilung Artprice die Entwicklung des Kunstmarktes in Echtzeit auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/artpricedotcom (4.5 Millionen Anhänger)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Entdecken Sie die Alchemie und die Welt von Artmarket und seiner Abteilung Artprice http://web.artprice.com/video mit Firmensitz im berühmten Organe Contemporary Art Museum „The Abode of Chaos" (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(4 Millionen Anhänger)

https://vimeo.com/124643720

https://www.facebook.com/the.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

Kontakt: Artmarket.com und seine Abteilung Artprice

Kontakt: thierry Ehrmann, ir@artprice

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1010227/Artprice_Gagosian.jpg