artra: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

artra hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 11,08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,920 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 970,4 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem artra 979,7 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at