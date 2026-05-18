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18.05.2026 06:31:29
artra: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
artra hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 11,08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,920 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 970,4 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem artra 979,7 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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