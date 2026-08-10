artra zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

artra gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,60 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 13,18 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat artra im vergangenen Quartal 649,1 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte artra 903,7 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at