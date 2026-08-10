|
10.08.2026 06:31:29
artra zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
artra gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,60 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 13,18 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat artra im vergangenen Quartal 649,1 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte artra 903,7 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!