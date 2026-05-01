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01.05.2026 06:31:29
ARTS Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ARTS Group präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde mit 0,08 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,080 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 225,4 Millionen CNY – eine Minderung von 7,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 242,8 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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