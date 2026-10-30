ARTS Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ARTS Group hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Mit einem Umsatz von 140,6 Millionen CNY, gegenüber 257,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 45,38 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at