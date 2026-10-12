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12.10.2026 06:31:29
Arts Way Manufacturing gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Arts Way Manufacturing hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Arts Way Manufacturing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 5,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 12,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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