Arts Way Manufacturing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arts Way Manufacturing hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,83 Prozent auf 5,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,200 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Arts Way Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 22,98 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,50 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -6,20 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at