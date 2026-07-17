Artson Engineering gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Artson Engineering hat am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 INR erwirtschaftet worden.

Artson Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 261,3 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 447,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at