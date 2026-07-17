|
17.07.2026 06:31:29
Artson Engineering gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Artson Engineering hat am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 INR erwirtschaftet worden.
Artson Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 261,3 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 447,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!