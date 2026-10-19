Artson Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Artson Engineering hat am 16.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 INR, nach -0,610 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,63 Prozent zurück. Hier wurden 386,8 Millionen INR gegenüber 481,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at