Artson Engineering zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Artson Engineering hat am 13.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -3,31 INR. Ein Jahr zuvor waren 1,73 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Artson Engineering im vergangenen Quartal 319,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Artson Engineering 178,1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at