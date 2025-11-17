ArtSpark: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ArtSpark äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 16,07 JPY gegenüber 9,07 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,25 Milliarden JPY – ein Plus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ArtSpark 1,97 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at