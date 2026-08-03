|
03.08.2026 06:31:29
ArtSpark präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ArtSpark hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 23,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,17 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 2,76 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,34 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!