ArtSpark präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ArtSpark hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 23,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,17 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 2,76 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at