ArtSpark: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ArtSpark lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 20,90 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ArtSpark 16,07 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,51 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,25 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at