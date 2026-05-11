ArtSpark: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ArtSpark hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 27,46 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ArtSpark in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,80 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,40 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at