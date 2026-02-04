ARUHI präsentierte Quartalsergebnisse

ARUHI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 19,81 JPY. Im letzten Jahr hatte ARUHI einen Gewinn von 14,39 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,19 Milliarden JPY – ein Plus von 24,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ARUHI 5,77 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at