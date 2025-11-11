ARUHI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ARUHI hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,96 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,33 Milliarden JPY – ein Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ARUHI 5,26 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at