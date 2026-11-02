ARUHI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ARUHI ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ARUHI die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 10,69 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,02 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,91 Prozent auf 6,14 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at