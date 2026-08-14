Aruna Hotels vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aruna Hotels hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,39 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,410 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,87 Prozent auf 57,6 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at