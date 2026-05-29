Aruna Hotels zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aruna Hotels ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aruna Hotels die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 INR, nach 0,430 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Aruna Hotels mit einem Umsatz von insgesamt 62,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 2,00 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,240 INR gegenüber 0,310 INR je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 251,04 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Aruna Hotels 202,31 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at