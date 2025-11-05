Arunjyoti Bio Ventures präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Arunjyoti Bio Ventures äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arunjyoti Bio Ventures in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 53,4 Millionen INR im Vergleich zu 63,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at