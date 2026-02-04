|
04.02.2026 06:31:28
Arunjyoti Bio Ventures präsentierte Quartalsergebnisse
Arunjyoti Bio Ventures gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 64,7 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,5 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
