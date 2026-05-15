Arunjyoti Bio Ventures: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Arunjyoti Bio Ventures gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 72,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arunjyoti Bio Ventures einen Umsatz von 52,8 Millionen INR eingefahren.

Arunjyoti Bio Ventures hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,240 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,010 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,47 Prozent auf 277,54 Millionen INR. Im Vorjahr hatte Arunjyoti Bio Ventures 278,84 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at