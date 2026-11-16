Aruze hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aruze veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 7,86 JPY gegenüber -9,990 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,97 Prozent auf 30,10 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 30,40 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at