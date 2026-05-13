Arvinas stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Arvinas hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,90 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 15,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 91,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arvinas 188,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at