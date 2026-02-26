Arvinas stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arvinas hat am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Arvinas ein Ergebnis je Aktie von -0,630 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Arvinas 9,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 83,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,140 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -2,770 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,30 Prozent zurück. Hier wurden 262,60 Millionen USD gegenüber 263,40 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,770 USD und einen Umsatz von 288,81 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at